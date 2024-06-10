ОАК: импортозамещённый SJ-100 приступил к сертификационным лётным испытаниям

Импортозамещённый ближнемагистральный лайнер SJ-100 приступил к выполнению сертификационных лётных испытаний.

Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

В сообщении отмечается, что первый полёт опытного образца SJ-100 состоялся на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в городе Жуковском. В ходе его проведения тестировалась отечественная топливная система лайнера.

В начале марта газета «Известия» сообщила, что поставки самолётов SJ-100 с двигателями ПД-8 перенесли на 2026 год.