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ОАК: импортозамещённый SJ-100 приступил к сертификационным лётным испытаниям

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Импортозамещённый ближнемагистральный лайнер SJ-100 приступил к выполнению сертификационных лётных испытаний.
ОАК: импортозамещённый SJ-100 приступил к сертификационным лётным испытаниям
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минпромторга

Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

В сообщении отмечается, что первый полёт опытного образца SJ-100 состоялся на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в городе Жуковском. В ходе его проведения тестировалась отечественная топливная система лайнера.

В начале марта газета «Известия» сообщила, что поставки самолётов SJ-100 с двигателями ПД-8 перенесли на 2026 год.

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