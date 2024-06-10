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Трутнев и Моор открыли в Тюмени комплекс Центра военно-спортивной подготовки

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев открыли в Тюмени новый учебный комплекс регионального Центра военно-спортивной подготовки «Воин».
Трутнев и Моор открыли в Тюмени комплекс Центра военно-спортивной подготовки
  • © admtyumen.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на инфоцентр областного правительства.

Новый комплекс Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» создали на базе спортивного стрелкового клуба «Стальной азарт». Он станет площадкой для развития военно-прикладных видов спорта.

Помимо этого, там будут разрабатываться образовательные программы для молодёжи, а также углублённые программы для допризывной подготовки.

Ранее сообщалось, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и образовательный фонд «Талант и успех» объявили о партнёрстве, которое будет направлено на развитие и привлечение инвестиций в компании, реализующие проекты выпускников, студентов и сотрудников университета «Сириус» и резидентов одноимённого инновационного научно-технологического центра.

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