Трутнев и Моор открыли в Тюмени комплекс Центра военно-спортивной подготовки
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на инфоцентр областного правительства.
Новый комплекс Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» создали на базе спортивного стрелкового клуба «Стальной азарт». Он станет площадкой для развития военно-прикладных видов спорта.
Помимо этого, там будут разрабатываться образовательные программы для молодёжи, а также углублённые программы для допризывной подготовки.
Ранее сообщалось, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и образовательный фонд «Талант и успех» объявили о партнёрстве, которое будет направлено на развитие и привлечение инвестиций в компании, реализующие проекты выпускников, студентов и сотрудников университета «Сириус» и резидентов одноимённого инновационного научно-технологического центра.