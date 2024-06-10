RT в Telegram
Подпишись

В Москве реализуют 236 проектов КРТ

Короткая ссылка
В Москве реализуют 236 проектов КРТ, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В Москве реализуют 236 проектов КРТ

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В Москве в настоящее время на различных этапах разработки находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тыс. га. Благодаря их осуществлению в московский бюджет поступит 5 трлн рублей.

«Инвестиции в комплексное развитие этих участков оцениваются в 17,3 трлн рублей. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов составит 1,6 трлн рублей. На участках общей площадью свыше 3,1 тыс. га возведут более 52 млн кв. м недвижимости, будет создано свыше 763 тыс. рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Как уточнил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, примерно половину запланированной застройки в рамках 236 проектов составляют нежилые объекты, включая школы, детские сады, медицинские учреждения, современные офисные центры, производственные предприятия и другие здания. Их общая площадь превышает 24,6 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что Москва на ПМЭФ подписала пять соглашений по программе КРТ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить