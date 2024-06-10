В Москве реализуют 236 проектов КРТ, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В Москве в настоящее время на различных этапах разработки находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тыс. га. Благодаря их осуществлению в московский бюджет поступит 5 трлн рублей.

«Инвестиции в комплексное развитие этих участков оцениваются в 17,3 трлн рублей. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов составит 1,6 трлн рублей. На участках общей площадью свыше 3,1 тыс. га возведут более 52 млн кв. м недвижимости, будет создано свыше 763 тыс. рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Как уточнил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, примерно половину запланированной застройки в рамках 236 проектов составляют нежилые объекты, включая школы, детские сады, медицинские учреждения, современные офисные центры, производственные предприятия и другие здания. Их общая площадь превышает 24,6 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что Москва на ПМЭФ подписала пять соглашений по программе КРТ.