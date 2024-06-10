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Ефимов: Москва на ПМЭФ подписала пять соглашений по программе КРТ

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Москва на площадке ПМЭФ подписала пять соглашений по программе комплексного развития территорий (КРТ): три соглашения с банками, два — с девелоперами.
Ефимов: Москва на ПМЭФ подписала пять соглашений по программе КРТ
  • © Комплекс градостроительной политики и строительства

Сейчас в программу КРТ включено более 3,1 тыс. га земли, а инвестиции в 236 проектов оцениваются в 17,3 трлн рублей, напомнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Подписанные соглашения не только будут способствовать созданию новых комфортных кварталов в столице, но и повысят доступность для инвесторов кредитных продуктов. Кроме того, договорённости помогут развить инструменты финансирования проектов комплексного развития территорий», — рассказал он.

Соглашения подписаны с банками ВТБ, Московский кредитный банк и «ДОМ.РФ». С девелоперами заключены договоры о реализации двух проектов на Староволынской улице и на участке бывшей промзоны «Южный порт».

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участках в районах Фили-Давыдково и Печатники возведут около 1,8 млн кв. м недвижимости, а инвестиции в проекты оцениваются примерно в 460 млрд рублей.

Ежегодный бюджетный эффект после реализации оценивается почти в 7,2 млрд рублей, отметил он.

«В результате будет создано около 13,3 тыс. рабочих мест», — заключил Гаман.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что реализация крупнейших транспортных проектов в Москве может принести федеральному и столичному бюджету около 15 трлн рублей до 2035 года.

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