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Ефимов: строительство транспортных объектов в Москве может принести 15 трлн рублей в бюджет

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Реализация крупнейших транспортных проектов в Москве может принести федеральному и столичному бюджету около 15 трлн рублей до 2035 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В числе крупнейших объектов, завершённых или находящихся на стадии реализации, — БКЛ, МЦД, новые станции и ветки метро, МСД.

«Частные инвесторы, в том числе с помощью проектного финансирования, вложили в развитие городской среды, реализацию проектов вокруг наших инфраструктурных объектов 14 трлн рублей. В результате бюджетные доходы на данный момент уже составили порядка 4 трлн рублей. На горизонте до 2035 года с учётом завершения реализации оставшихся проектов бюджетная система получит свыше 15 трлн рублей», — сказал Ефимов на сессии «Не просто стройка: развитие инфраструктуры как драйвер экономического роста» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, более половины средств будет направлено в федеральные бюджет и фонды, остальное — в казну города.

Как отметил Ефимов, транспортные и инженерные проекты — фундамент экономического роста.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы и Банк ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве по программе КРТ.

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