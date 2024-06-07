Владимир Ефимов: правительство Москвы и банк ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве по программе КРТ

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по программе комплексного развития территорий (КРТ) между Москвой и банком ВТБ подписано на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Одной из приоритетных задач сотрудничества города и банковского сообщества является повышение доступности кредитных продуктов и развитие инструментов финансирования проектов КРТ, в реализации которых участвуют инвесторы. Это обусловлено ежегодным увеличением числа проектов, реализуемых девелоперами.

«В столице инвесторы реализуют уже 34 проекта комплексного развития территорий общей площадью более 621 га. Объём вложений оценивается примерно в 3,4 трлн рублей, ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 270 млрд рублей. Благодаря этому в Москве появится свыше 136 тыс. рабочих мест. При реализации проектов бизнес нуждается в поддержке со стороны города и финансового сектора. Соглашение с банком ВТБ позволит создать дополнительные финансовые возможности для инвесторов в части доступности кредитных продуктов и привлечения банковских гарантий в соответствии с требованиями договора о КРТ», — отметил Ефимов.

По соглашению стороны будут формировать принципы комплексного сопровождения проектов и развивать инструменты финансирования, а также осуществлять разработку новых банковских продуктов по программе.

«В планах ВТБ — занять до 20—30% рынка финансирования КРТ, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Москвой в усовершенствовании механизма кредитования подобных проектов», — сказал член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что такое взаимодействие даст возможность инвесторам получать финансирование на всех этапах реализации проекта.