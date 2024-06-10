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Во ВЦИОМ заявили о росте престижа профессии учёного

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Генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов заявил о росте престижа профессии учёного.
Во ВЦИОМ заявили о росте престижа профессии учёного
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Престиж профессии учёного действительно постепенно растёт. Всего лишь за год, с 2023-го по 2024-й, он увеличился на 10% — с 51% до 61%. При этом 39% опрошенных объясняют своё уважение к учёным тем, что это люди, благодаря которым идёт прогресс, развиваются новые технологии, за ними — будущее. 17% считают, что быть умным всегда престижно и умных должно быть больше, а учёные такие и есть», — заявил он на паблик-токе «АиФ» из серии PRO-тренды на площадке ПМЭФ.

По его словам, в представлении россиян учёные — это люди умные, образованные, грамотные, высокоинтеллектуальные, а из личностей, которые всплывают ассоциативно, самыми популярными являются Дмитрий Менделеев и Альберт Эйнштейн.

Ранее сообщалось, что в Крыму наградили женщин-учёных региона.

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