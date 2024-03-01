В Крыму наградили женщин-учёных региона
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.
«Своим упорством, трудолюбием и талантом женщины ежедневно доказывают, что находятся на своём месте, а результатом становятся исследования, проекты и научные разработки в медицине и биологии, сельском хозяйстве, физике и астрофизике, истории, археологии и других сферах», — заявил глава Крыма.
Он также пожелал награждённым успехов в профессии и конструктивной работы на благо республики и страны.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке прошла церемония награждения лауреатов конкурса журналистского мастерства «Золотое перо Приморья».