Во Владивостоке наградили лауреатов конкурса «Золотое перо Приморья»
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
В номинации «Текст года» победила Ольга Боровская из газеты «Приморские зори», в номинации «Гражданская позиция» — Анжела Шамова из газеты «Сихотэ-Алинь».
Победителем в категории «Видеосюжет года» стала Оксана Данилюк (ВГТРК «Владивосток»), в категории «Фоторепортаж года» — Александр Хитров (управление по внешним коммуникациям FESCO).
Ранее сообщалось, что в Свердловской области вручили награды молодым учёным.