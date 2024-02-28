Во Владивостоке наградили лауреатов конкурса «Золотое перо Приморья»

Во Владивостоке прошла церемония награждения лауреатов конкурса журналистского мастерства «Золотое перо Приморья».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В номинации «Текст года» победила Ольга Боровская из газеты «Приморские зори», в номинации «Гражданская позиция» — Анжела Шамова из газеты «Сихотэ-Алинь».

Победителем в категории «Видеосюжет года» стала Оксана Данилюк (ВГТРК «Владивосток»), в категории «Фоторепортаж года» — Александр Хитров (управление по внешним коммуникациям FESCO).

Ранее сообщалось, что в Свердловской области вручили награды молодым учёным.