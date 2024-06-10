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Форум «Примаковские чтения» пройдёт 25 — 26 июня в Москве

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Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» пройдёт 25 — 26 июня в Москве. Тема — «Россия в мировом контексте».
Форум «Примаковские чтения» пройдёт 25 — 26 июня в Москве
  • Gettyimages.ru

В числе участников — помощник президента России Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совета Федерации Константин Косачёв, генсек СНГ Сергей Лебедев.

Также примут участие отечественные и зарубежные эксперты в области международной безопасности, мировой политики и экономики, представители общественных организаций, политики, дипломаты.

Осенью 2024 года будет отмечаться 95-летие со дня рождения Евгения Примакова, поэтому основную программу чтений откроет сессия, посвящённая его научному и политическому наследию.

«Юбилейные Х «Примаковские чтения» мы решили посвятить теме «Россия в мировом контексте», — заявил президент ИМЭМО РАН, академик Александр Дынкин.

По его словам, специалисты предупреждали о стратегических просчётах Запада относительно надежд на экономическую катастрофу в России под воздействием санкций, но экономика страны продемонстрировала фантастическую устойчивость.

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