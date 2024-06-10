RT в Telegram
Подпишись

Приём в колледжи и техникумы Подмосковья стартует 20 июня

Короткая ссылка
Приём в колледжи и техникумы Подмосковья стартует 20 июня, сообщили в Министерстве образования Московской области.
Приём в колледжи и техникумы Подмосковья стартует 20 июня
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Об этом сообщает сайт 360.ru.

В текущем году планируется предоставить около 19 тыс. бюджетных мест для абитуриентов, из которых 9 тыс. зарезервированы для программ, входящих в рамки проекта «Профессионалитет».

На базе 36 колледжей и двух вузов будут осуществлять реализацию проекта «Профессионалитет» по десяти основным отраслям: авиастроение, машиностроение, металлургия, радиоэлектроника, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, туризм и обслуживание, СМИ и коммуникационные технологии, правоохранительная сфера и управление, а также педагогика.

Выпускники проекта получат работу на ведущих предприятиях региона.

Ранее сообщалось, что колледжи Подмосковья переведут на углублённую программу подготовки специалистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить