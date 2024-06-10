Приём в колледжи и техникумы Подмосковья стартует 20 июня, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Об этом сообщает сайт 360.ru.

В текущем году планируется предоставить около 19 тыс. бюджетных мест для абитуриентов, из которых 9 тыс. зарезервированы для программ, входящих в рамки проекта «Профессионалитет».

На базе 36 колледжей и двух вузов будут осуществлять реализацию проекта «Профессионалитет» по десяти основным отраслям: авиастроение, машиностроение, металлургия, радиоэлектроника, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, туризм и обслуживание, СМИ и коммуникационные технологии, правоохранительная сфера и управление, а также педагогика.

Выпускники проекта получат работу на ведущих предприятиях региона.

Ранее сообщалось, что колледжи Подмосковья переведут на углублённую программу подготовки специалистов.