Колледжи Подмосковья переведут на углублённую программу подготовки специалистов

Колледжи Подмосковья с 1 сентября переведут на углублённую программу подготовки специалистов, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Об этом сообщает «Радио 1».

По словам первого зампреда правительства региона Ильи Бронштейна, раньше на первых курсах студенты изучали общеобразовательные дисциплины, однако теперь общеобразовательные предметы будут погружать в профессию.

«Студент-электромонтажник будет изучать те темы, которые в первую очередь нужны в профессии», — добавил он.

Сначала углублённое изучение внедрят в 36 специальностей, потом во все остальные.

Ранее главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко рассказала, что профильное образование влияет на будущую карьеру школьника.