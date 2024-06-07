RT в Telegram
Подпишись

Колледжи Подмосковья переведут на углублённую программу подготовки специалистов

Короткая ссылка
Колледжи Подмосковья с 1 сентября переведут на углублённую программу подготовки специалистов, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Об этом сообщает «Радио 1».

По словам первого зампреда правительства региона Ильи Бронштейна, раньше на первых курсах студенты изучали общеобразовательные дисциплины, однако теперь общеобразовательные предметы будут погружать в профессию.

«Студент-электромонтажник будет изучать те темы, которые в первую очередь нужны в профессии», — добавил он.

Сначала углублённое изучение внедрят в 36 специальностей, потом во все остальные.

Ранее главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко рассказала, что профильное образование влияет на будущую карьеру школьника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить