Методолог Сопченко: профильное образование влияет на будущую карьеру школьника
Прежде всего, у детей появляется возможность углублённого изучения предметов, соответствующих выбранному профилю, поделилась она в разговоре с RuNews24.
Кроме того, подготовка к олимпиадам и ЕГЭ по нужным предметам повышает шансы на успешную сдачу экзаменов, отметила Сопченко.
Помимо прочего, раннее определение интересов способствует более точному выбору профессии.
«Итак, выбор профильного класса — это очень ответственное решение, которое может повлиять на будущее обучение и карьеру», — резюмировала специалист.
Ранее НСН сообщала, что в Москве перед началом сдачи ЕГЭ более 300 тыс. человек посетили бесплатные лекции с психологами для выпускников и их родителей.