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Методолог Сопченко: профильное образование влияет на будущую карьеру школьника

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Главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко выразила мнение, что у профильного образования в 10—11-х классах школ есть немало преимуществ.

Прежде всего, у детей появляется возможность углублённого изучения предметов, соответствующих выбранному профилю, поделилась она в разговоре с RuNews24.

Кроме того, подготовка к олимпиадам и ЕГЭ по нужным предметам повышает шансы на успешную сдачу экзаменов, отметила Сопченко.

Помимо прочего, раннее определение интересов способствует более точному выбору профессии.

«Итак, выбор профильного класса — это очень ответственное решение, которое может повлиять на будущее обучение и карьеру», — резюмировала специалист.

Ранее НСН сообщала, что в Москве перед началом сдачи ЕГЭ более 300 тыс. человек посетили бесплатные лекции с психологами для выпускников и их родителей.

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