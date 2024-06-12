Названы популярные у россиян авиа- и ж/д направления в День России
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Топ-10 авианаправлений возглавляют Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в столицу — 16,9%, в Сочи — 10%, в Санкт-Петербург — 9%, в Калининград — 3,2%, в Минеральные Воды — 2,7%. Россияне также отправятся в Красноярск, Махачкалу, Екатеринбург, Новосибирск и Тюмень.
На поезде в День России также отправятся в две столицы, Краснодар, Адлер и Анапу. Доля купленных билетов в Москву составила 20,1%, в Санкт-Петербург — 9,7%, в Краснодар — 3,5%, в Адлер и Анапу — по 3,1%. Далее по популярности следуют Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь, Новороссийск и Екатеринбург.
При этом среди конкретных маршрутов на первом месте Москва — Санкт-Петербург, на втором Москва — Анапа, на третьем Краснодар — Адлер.
Замыкают пятёрку популярных маршрутов Москва — Ростов-на-Дону и Москва — Нижний Новгород.
Ранее исследование показало, что Владивосток и Калининград стали самыми быстрорастущими внутренними направлениями этого лета: по сравнению с прошлым годом доля бронирований в эти города выросла на 75 и 25% соответственно.