В Москве 39 инвесторов реализуют масштабные проекты по городской программе
Об этом пишет сайт kp.ru.
Инвесторы возведут предприятия пищевой, строительной, химической, лёгкой и других отраслей промышленности общей площадью около 1,7 млн кв. м, отметил Ефимов.
Общая площадь предоставленных им на эти цели земельных участков составляет около 187 га, уточнил вице-мэр.
Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2024 Москва подписала пять соглашений по программе комплексного развития территорий (КРТ): три — с банками и два — с девелоперами.