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В Москве 39 инвесторов реализуют масштабные проекты по городской программе

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в рамках программы масштабных инвестпроектов (МаИП) столица заключила договоры с 39 инвесторами об аренде городской земли за рубль в год.
В Москве 39 инвесторов реализуют масштабные проекты по городской программе

Об этом пишет сайт kp.ru.

Инвесторы возведут предприятия пищевой, строительной, химической, лёгкой и других отраслей промышленности общей площадью около 1,7 млн кв. м, отметил Ефимов.

Общая площадь предоставленных им на эти цели земельных участков составляет около 187 га, уточнил вице-мэр.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2024 Москва подписала пять соглашений по программе комплексного развития территорий (КРТ): три — с банками и два — с девелоперами.

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