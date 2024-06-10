В Москве 39 инвесторов реализуют масштабные проекты по городской программе

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в рамках программы масштабных инвестпроектов (МаИП) столица заключила договоры с 39 инвесторами об аренде городской земли за рубль в год.

Об этом пишет сайт kp.ru. Инвесторы возведут предприятия пищевой, строительной, химической, лёгкой и других отраслей промышленности общей площадью около 1,7 млн кв. м, отметил Ефимов. Общая площадь предоставленных им на эти цели земельных участков составляет около 187 га, уточнил вице-мэр. Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2024 Москва подписала пять соглашений по программе комплексного развития территорий (КРТ): три — с банками и два — с девелоперами.