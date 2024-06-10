В ЯНАО наградили более ста семей за долгую совместную жизнь
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».
Премии получили семьи, которые прожили в браке более 50 лет.
Супругам, прожившим в браке 50, 55, 60, 65 или 70 лет, предоставляется выплата в размере от 50 до 70 тыс. рублей. Это решение было утверждено губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым в 2020 году.
Семейным парам, отмечающим свой юбилей, предоставлена возможность обратиться за единовременной выплатой, соответствующей продолжительности их совместной жизни.
Ранее сообщалось, что более 3 тыс. семей в Калининградской области получат выплаты на первенца.