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В ЯНАО наградили более ста семей за долгую совместную жизнь

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На Ямале наградили 159 семей за долгий семейный стаж, сообщили в официальном Telegram-канале Департамента социальной защиты населения ЯНАО.
В ЯНАО наградили более ста семей за долгую совместную жизнь
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Премии получили семьи, которые прожили в браке более 50 лет.

Супругам, прожившим в браке 50, 55, 60, 65 или 70 лет, предоставляется выплата в размере от 50 до 70 тыс. рублей. Это решение было утверждено губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым в 2020 году.

Семейным парам, отмечающим свой юбилей, предоставлена возможность обратиться за единовременной выплатой, соответствующей продолжительности их совместной жизни.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. семей в Калининградской области получат выплаты на первенца.

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