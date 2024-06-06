Более 3 тысяч семей в Калининградской области получат выплаты на первенца

В Калининградской области выплаты на первенца получат 3484 семьи.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Выплата устанавливается отделением СФР до достижения малышом трёхлетнего возраста. Ежемесячно родители будут получать 15 439 рублей. Спустя год необходимо подавать заявление на продление выплаты.

Выплата касается тех родителей, у которых доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в регионе. В Калининграде это 34 700 рублей.

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