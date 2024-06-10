Открыта регистрация на экскурсии нового сезона проекта «Открой#Моспром»

Регистрация на экскурсию нового сезона проекта «Открой#Моспром» уже открыта, сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Только с начала этого года количество предприятий-участников увеличилось на 15%. В новом сезоне пройдут более 130 экскурсий и около 70 мастер-классов. Свои двери для посетителей откроют свыше 20 заводов», — сказал Овчинский.

Проект «Открой#Моспром» активен в столице уже более пяти лет. Новый сезон экскурсий по городским фабрикам и заводам пройдёт с 17 по 28 июня, зарегистрироваться можно на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что Москва реализует проекты для популяризации инженерных специальностей.