В Госдуме предложили присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Северному морскому пути имя полярного исследователя Артура Чилингарова. Документ имеется в распоряжении RT.

В письме отмечается, что Чилингаров внёс неоценимый вклад в исследование полярных регионов Земли, а также в развитие и закрепление правового статуса Северного морского пути.

Слуцкий напомнил, что именно Чилингаров понимал, насколько важен Северный морской путь и какое стратегическое значение он имеет для экономики и безопасности нашей станы в качестве транспортной магистрали, обеспечивающей логистический коридор между Европой и Азией.

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение правительству Российской Федерации проработать вопрос о присвоении Северному морскому пути имени Артура Николаевича Чилингарова», — говорится в письме.

Депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров умер 1 июня на 85-м году жизни.