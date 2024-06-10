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В Госдуме предложили присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Северному морскому пути имя полярного исследователя Артура Чилингарова. Документ имеется в распоряжении RT.
В Госдуме предложили присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова
  • globallookpress.com

В письме отмечается, что Чилингаров внёс неоценимый вклад в исследование полярных регионов Земли, а также в развитие и закрепление правового статуса Северного морского пути.

Слуцкий напомнил, что именно Чилингаров понимал, насколько важен Северный морской путь и какое стратегическое значение он имеет для экономики и безопасности нашей станы в качестве транспортной магистрали, обеспечивающей логистический коридор между Европой и Азией.

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение правительству Российской Федерации проработать вопрос о присвоении Северному морскому пути имени Артура Николаевича Чилингарова», — говорится в письме.

Депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров умер 1 июня на 85-м году жизни.

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