Автоэксперт Родионов рассказал о важности выбора бензина для двигателя машины

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, что заправлять автомобиль бензином с наибольшим числом маркировки бессмысленно. Он посоветовал выбирать топливо, рекомендованное для использования в инструкции к транспортному средству.

Если в автомобиль с мощным мотором, работающим на высокооктановом топливе (АИ-95, АИ-98), регулярно заливать 92-й бензин, то транспортное средство не только потеряет в мощности, но также в нём из-за несоответствующих нагрузок может повредиться мотор, объяснил он в интервью «Российской газете».

По этой же причине нет смысла заливать 98-й или 100-й бензин в автомобиль со старым двигателем.

Только в случае выполнения рекомендаций производителя двигатель сохраняется в лучшем состоянии и работает без перебоев, заключил Родионов.

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