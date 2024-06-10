Автоэксперт Родионов рассказал о важности выбора бензина для двигателя машины
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Если в автомобиль с мощным мотором, работающим на высокооктановом топливе (АИ-95, АИ-98), регулярно заливать 92-й бензин, то транспортное средство не только потеряет в мощности, но также в нём из-за несоответствующих нагрузок может повредиться мотор, объяснил он в интервью «Российской газете».
По этой же причине нет смысла заливать 98-й или 100-й бензин в автомобиль со старым двигателем.
Только в случае выполнения рекомендаций производителя двигатель сохраняется в лучшем состоянии и работает без перебоев, заключил Родионов.
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