Оскорблявшему ребёнка в шапке с буквой Z дали три года колонии-поселения
- РИА Новости
Уточняется, что Александр Неустроев признан виновным.
«Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении», — говорится в сообщении.
В ходе рассмотрения в суде были представлены доказательства того, что в апреле 2023 года Неустроев во дворе многоквартирного дома напал на ребёнка, который надел шапку с символом Z. Мужчина оскорблял подростка и угрожал ему.
Неустроеву также назначен судебный штраф в размере 7 тыс. рублей.
Мужчина был задержан 25 апреля 2023 года.