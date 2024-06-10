Оскорблявшему ребёнка в шапке с буквой Z дали три года колонии-поселения

Суд в Екатеринбурге приговорил к трём годам колонии-поселения местного жителя, который напал на мальчика в шапке с буквой Z. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уточняется, что Александр Неустроев признан виновным.

«Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении», — говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения в суде были представлены доказательства того, что в апреле 2023 года Неустроев во дворе многоквартирного дома напал на ребёнка, который надел шапку с символом Z. Мужчина оскорблял подростка и угрожал ему.

Неустроеву также назначен судебный штраф в размере 7 тыс. рублей.

Мужчина был задержан 25 апреля 2023 года.