Треть россиян назвали идеальным отпуск продолжительностью четыре недели

Треть россиян, принявших участие в новом исследовании, заявили, что идеальный отпуск должен длиться не менее четырёх недель.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос SuperJob.

С тем, что для отпуска достаточно десяти дней, согласны лишь 2% респондентов. 13% считают, для полноценного отдыха нужно две недели, ещё 17% назвали срок три недели.

В том, что идеальный отпуск должен продолжаться больше 28 дней, убеждены 27% опрошенных.

Число россиян, считающих, что отпуск должен длиться четыре недели, выросло на 5 п. п. по сравнению с 2023 годом.

Ранее по меньшей мере 52% российских студентов заявили, что планируют устроиться на подработку этим летом.