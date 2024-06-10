В Гознаке рассказали о разработке ПО для приёма обновлённых купюр в банкоматах

Глава Гознака Аркадий Трачук на полях ПМЭФ-2024 заявил, что в России разработали программное обеспечение (ПО) для банкоматов, которое позволяет распознавать купюры нового образца.

Ранее банкоматы их не распознавали, а модернизация оборудования осложнилась из-за санкций, объяснил он в интервью газете «Известия».

«В целом решение, которое нами разработано, позволяет обеспечить приём новых банкнот примерно в 60% российских банкоматов», — отметил Трачук.

ПО уже прошло все необходимые испытания и у Банка России, и у производителей банкоматов.

Банкоматы с таким программным обеспечением появятся в отделениях коммерческих банков уже к концу июня, добавил он.

Ранее Аркадий Трачук рассказал о причинах возвращения пяти- и десятирублёвых купюр.