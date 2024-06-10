В Гознаке рассказали о разработке ПО для приёма обновлённых купюр в банкоматах
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Ранее банкоматы их не распознавали, а модернизация оборудования осложнилась из-за санкций, объяснил он в интервью газете «Известия».
«В целом решение, которое нами разработано, позволяет обеспечить приём новых банкнот примерно в 60% российских банкоматов», — отметил Трачук.
ПО уже прошло все необходимые испытания и у Банка России, и у производителей банкоматов.
Банкоматы с таким программным обеспечением появятся в отделениях коммерческих банков уже к концу июня, добавил он.
Ранее Аркадий Трачук рассказал о причинах возвращения пяти- и десятирублёвых купюр.