В Челябинске завершили строительство свыше 140 тысяч квадратных метров жилья с начала года
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Об этом сообщает URA.RU.
«С начала 2024 года в Челябинске ввели в эксплуатацию более 140 тыс. «квадратов» жилья. Также было закончено строительство 19 многоквартирных домов», — сказал Перемыкин.
Девелоперы намерены возвести четыре новых жилых комплекса на северо-западе города. Мэрия утвердила планировку участка в пределах улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева. В рамках проекта предусмотрено строительство детских садов, парковок и аквапарка, а рядом появится самая большая школа в городе.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о планах строительства новых школ.