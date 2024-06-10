В Челябинске завершили строительство свыше 140 тысяч квадратных метров жилья с начала года

Более 140 тыс. кв. м жилья введено в эксплуатацию в Челябинске с начала 2024 года, сообщил начальник управления градостроительных разрешений Александр Перемыкин.

Об этом сообщает URA.RU.

«С начала 2024 года в Челябинске ввели в эксплуатацию более 140 тыс. «квадратов» жилья. Также было закончено строительство 19 многоквартирных домов», — сказал Перемыкин.

Девелоперы намерены возвести четыре новых жилых комплекса на северо-западе города. Мэрия утвердила планировку участка в пределах улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева. В рамках проекта предусмотрено строительство детских садов, парковок и аквапарка, а рядом появится самая большая школа в городе.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о планах строительства новых школ.