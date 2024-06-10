В Москве капитально отремонтировали три дома в стиле модерн

В центре Москвы в рамках масштабной программы капитального ремонта специалисты привели в порядок три дома в стиле модерн.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра.

Здания расположены на Пречистенской набережной, в Малом Николопесковском и Большом Сухаревском переулках.

Также стало известно, что в районе Царицыно построят дом по программе реновации, пишет сайт mos.ru.

Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Участок под строительство площадью 1,14 га находится на Каспийской улице.

«Новый дом с предельной площадью 39,9 тыс. кв. м будет расположен в восьми минутах ходьбы от станции метро «Царицыно», среди развитой городской инфраструктуры», — добавила Княжевская.

Ранее сообщалось, что в Москве капитальный ремонт прошёл в 27 домах, находящихся в переулках вокруг Арбата.