В Москве капитально отремонтировали три дома в стиле модерн
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра.
Здания расположены на Пречистенской набережной, в Малом Николопесковском и Большом Сухаревском переулках.
Также стало известно, что в районе Царицыно построят дом по программе реновации, пишет сайт mos.ru.
Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.
Участок под строительство площадью 1,14 га находится на Каспийской улице.
«Новый дом с предельной площадью 39,9 тыс. кв. м будет расположен в восьми минутах ходьбы от станции метро «Царицыно», среди развитой городской инфраструктуры», — добавила Княжевская.
Ранее сообщалось, что в Москве капитальный ремонт прошёл в 27 домах, находящихся в переулках вокруг Арбата.