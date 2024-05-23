В Москве отремонтировали 27 домов в арбатских переулках

В Москве капитальный ремонт прошёл в 27 домах, находящихся в переулках вокруг Арбата.

Об этом сообщает сайт mos.ru со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

Так, специалисты восстановили дом по адресу: Карманицкий переулок, д. 3а, стр. 4, построенный в 1908 году в стиле эклектики — с элементами модерна и неоклассицизма. У здания обновили фасад и крышу, заменили ряд инженерных систем.

Работы прошли и в здании по адресу: Чистый переулок, д. 8, стр. 2. Во флигеле напротив в 1924—1925 годах Михаил Булгаков написал «Дни Турбиных» и «Собачье сердце».

Также специалисты капитально отремонтировали строение по адресу: Малый Николопесковский переулок, д. 9/1, стр. 2. Этот дом с трёхэтажными трапециевидными эркерами был построен в 1946 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма.

Ранее сообщалось, что в Москве капитально отремонтируют и отреставрируют дом артистов Государственного академического Большого театра России в Брюсовом переулке Пресненского района.