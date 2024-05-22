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В Москве отремонтировали 100 домов с представителями флоры и фауны на фасадах

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В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о реставрации более 100 домов с представителями флоры и фауны на фасадах.
В Москве отремонтировали 100 домов с представителями флоры и фауны на фасадах
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметили в ведомстве, среди отремонтированных зданий — дом со львами и гирляндами в Гагаринском переулке, дом с цветами и фруктами на Ленинградском проспекте и дом с листьями аканта на улице Покровке.

Всего в столичную программу капитального ремонта вошло более 29 тыс. домов общей площадью свыше 290 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что в московском доме артистов Большого театра России проведут капремонт.

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