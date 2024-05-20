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В московском доме артистов Большого театра России проведут капремонт

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В Москве капитально отремонтируют и отреставрируют дом артистов Государственного академического Большого театра России в Брюсовом переулке Пресненского района столицы.
В московском доме артистов Большого театра России проведут капремонт
  • РИА Новости

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Девятиэтажный дом общей площадью 6228,4 кв. м построен в 1933—1935 годах по проекту архитектора Алексея Щусева в стиле постконструктивизма.

По словам руководителя Департамента культурного наследия города Алексея Емельянова, в настоящее время вокруг здания уже устанавливают строительные леса, проводят подготовительные работы в подъездах.

Отмечается, что реставрацию проведут по уникальному проекту с применением современных технологий и материалов.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют дом с оранжереей усадьбы Морозова, там проведут полный комплекс работ.

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