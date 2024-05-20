В московском доме артистов Большого театра России проведут капремонт
- РИА Новости
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
Девятиэтажный дом общей площадью 6228,4 кв. м построен в 1933—1935 годах по проекту архитектора Алексея Щусева в стиле постконструктивизма.
По словам руководителя Департамента культурного наследия города Алексея Емельянова, в настоящее время вокруг здания уже устанавливают строительные леса, проводят подготовительные работы в подъездах.
Отмечается, что реставрацию проведут по уникальному проекту с применением современных технологий и материалов.
Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют дом с оранжереей усадьбы Морозова, там проведут полный комплекс работ.