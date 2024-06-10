Губернатор Балицкий: Запорожская область будет развиваться как курортный регион

Запорожская область будет развиваться как курортный регион, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в частности, на данный момент идёт развитие железнодорожной инфраструктуры, чтобы в перспективе гарантировать возможность туристам комфортно добираться в регион.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что мастер-план развития освобождённой Авдеевки в ДНР планируется разработать в течение года.

Также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР восстановили 6683 объекта, в том числе порядка 2 тыс. многоквартирных домов.