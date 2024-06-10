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Водители в России смогут на основании заявления снять авто с регистрации в случае угона

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Российские автовладельцы смогут на основании заявления снять свою машину с государственной регистрации, если её угнали.

Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства, передаёт ТАСС.

Кроме того, документом также предлагается разрешить водителям при продаже сразу снимать машину с учёта в ГИБДД, а не через десять дней после обращения в ведомство.

Также в Госдуму внесли законопроект о штрафах до 5 тыс. руб. за опасное вождение.

Ранее в Интерфакс сообщили, что правкомиссия поддержала штрафы за скрытые автомобильные номера.

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