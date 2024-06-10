Водители в России смогут на основании заявления снять авто с регистрации в случае угона
Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства, передаёт ТАСС.
Кроме того, документом также предлагается разрешить водителям при продаже сразу снимать машину с учёта в ГИБДД, а не через десять дней после обращения в ведомство.
Также в Госдуму внесли законопроект о штрафах до 5 тыс. руб. за опасное вождение.
Ранее в Интерфакс сообщили, что правкомиссия поддержала штрафы за скрытые автомобильные номера.