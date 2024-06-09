На выставке-форуме «Россия» состоялась лекция «Всемирная выставка»
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В рамках мероприятия она рассказала об истории международной выставки, отметила роль России в её создании и развитии.
В частности, говоря о причинах успешности СССР в международных выставках, Лихачёва отметила, что России всегда было что показать и чем гордиться.
По её словам, вопреки мифу об отсталости России, эта отсталость в плане роста промышленного производства быстро преодолевалась.
«Если вы посмотрите внимательно на историю нашей страны, то обратите внимание, что происходит скачкообразный рост промышленного производства к концу XIX века. В XX веке в 1930-е годы сталинская индустриализация. Нам было всегда что показать. Мы участвовали в выставках, потому что нам всегда было чем гордиться», — рассказала спикер.
7 июня на выставке-форуме «Россия» отпраздновали 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. В частности, состоялся флешмоб — более 500 человек одновременно прочитали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» — «У Лукоморья дуб зелёный...».