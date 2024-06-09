На выставке-форуме «Россия» состоялась лекция «Всемирная выставка»

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачёва на Международной выставке-форуме «Россия» провела лекцию «Всемирная выставка (ЭКСПО)» в павильоне №75.

В рамках мероприятия она рассказала об истории международной выставки, отметила роль России в её создании и развитии.

В частности, говоря о причинах успешности СССР в международных выставках, Лихачёва отметила, что России всегда было что показать и чем гордиться.

По её словам, вопреки мифу об отсталости России, эта отсталость в плане роста промышленного производства быстро преодолевалась.

«Если вы посмотрите внимательно на историю нашей страны, то обратите внимание, что происходит скачкообразный рост промышленного производства к концу XIX века. В XX веке в 1930-е годы сталинская индустриализация. Нам было всегда что показать. Мы участвовали в выставках, потому что нам всегда было чем гордиться», — рассказала спикер.

7 июня на выставке-форуме «Россия» отпраздновали 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. В частности, состоялся флешмоб — более 500 человек одновременно прочитали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» — «У Лукоморья дуб зелёный...».