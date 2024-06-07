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На выставке «Россия» отметили 225-летие со дня рождения Пушкина

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На выставке-форуме «Россия» отпраздновали 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. В частности, состоялся флешмоб — более 500 человек одновременно прочитали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» — «У Лукоморья дуб зелёный...»

Кроме того, более тысячи человек приняли участие в театрализованном шествии «Ай да Пушкин! Ай да молодец». Посетители могли увидеть героев пушкинского бала начала XIX века и персонажей любимых сказок.

«Это значимое событие, как у нас принято на выставке, мы отмечаем все вместе, взрослые и дети, представители всех регионов. Важно, что к нам присоединились и иностранные гости — участники Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС+», — заявила заместитель генерального директора выставки Анастасия Звягина.

По её словам, Пушкин — создатель современного русского языка, а его произведения знает весь мир.

В шествии были задействованы и иностранные участники международного молодёжного театрального фестиваля БРИКС+ из Индии, Китая, ЮАР, Ирана, ОАЭ, а также из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова, ставшая модератором сессии «Россия»: вместе создаём будущее», поблагодарила за интерес к экспозициям и стендам и отметила, что успех выставки — это заслуга каждого посетителя.

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