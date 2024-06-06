Наталья Виртуозова: успех выставки «Россия» — это заслуга каждого посетителя

Генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова, ставшая модератором сессии «Россия»: вместе создаём будущее», поблагодарила за интерес к экспозициям и стендам и отметила, что успех выставки — это заслуга каждого посетителя.

«Выставка «Россия» — это объединение людей и идей, концентрация мечты всех участников, наполнивших программу различными событиями: более 1200 культурных мероприятий, 750 деловых, 1500 образовательных. Наша сегодняшняя встреча — благодарность каждому из причастных. Именно объединившись на выставке «Россия», мы вместе создаём будущее», — подчеркнула Виртуозова.

Выступая на этой сессии, замруководителя администрации президента Максим Орешкин отметил, что «Россия — это будущее мира».

В сессии также приняли участие генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Республики Мордовия Артём Здунов, губернатор Рязанской области Павел Малков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На примере Национального центра «Россия», концепция которого была презентована ранее, участники обсудили, как стремление создать будущее мотивирует к развитию и какую роль в этом играют выставки.