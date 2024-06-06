RT в Telegram
Подпишись

Максим Орешкин: Россия — это будущее мира

Короткая ссылка
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в ходе выступления на сессии ПМЭФ заявил, что Россия — это будущее мира.
Максим Орешкин: Россия — это будущее мира
  • РИА Новости

«Эффект от выставки («Россия». — RT) есть, и он значительный. И когда мы говорим про будущее, Национальный центр должен быть таким, чтобы эффект стал ещё больше. Будем вместе, со всеми регионами, со всеми гражданами нашей страны это проектировать и претворять в жизнь. У нашей страны есть будущее. Россия — это будущее мира», — сказал Орешкин, выступая на сессии «Россия»: Вместе создаём будущее».

Её модератором стала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

В сессии также приняли участие генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Республики Мордовия Артём Здунов, губернатор Рязанской области Павел Малков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На примере Национального центра «Россия», концепция которого была презентована ранее, участники обсудили, как стремление создать будущее мотивирует к развитию и какую роль в этом играют выставки.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить