Максим Орешкин: Россия — это будущее мира

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин в ходе выступления на сессии ПМЭФ заявил, что Россия — это будущее мира.

«Эффект от выставки («Россия». — RT) есть, и он значительный. И когда мы говорим про будущее, Национальный центр должен быть таким, чтобы эффект стал ещё больше. Будем вместе, со всеми регионами, со всеми гражданами нашей страны это проектировать и претворять в жизнь. У нашей страны есть будущее. Россия — это будущее мира», — сказал Орешкин, выступая на сессии «Россия»: Вместе создаём будущее».

Её модератором стала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

В сессии также приняли участие генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Республики Мордовия Артём Здунов, губернатор Рязанской области Павел Малков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На примере Национального центра «Россия», концепция которого была презентована ранее, участники обсудили, как стремление создать будущее мотивирует к развитию и какую роль в этом играют выставки.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.