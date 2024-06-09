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Жена Щельцина сообщила, что во время нападения он получил три ножевых ранения

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Глава АНО «Цифровые технологии» Арсений Щельцин во время нападения получил три ножевых ранения.
Жена Щельцина сообщила, что во время нападения он получил три ножевых ранения
  • Gettyimages.ru

Как рассказала RT его жена, Арсению «повезло» — он шёл позади своего друга Ивана, которому нанесли девять ударов.

«На том месте лужи крови размером с мой рост. Арсений сразу стал вызывать скорую и полицию, двое нападавших убежали. Мы потом искали, пытались выяснить, что с Иваном, и узнали, что он умер в скорой. Там выжить шансов не было», — заявила она.

Со слов Щельцина, мужчина, набросившийся на него с ножом, был в неадекватном состоянии, кричал: «Убью, убью!»

Источник в правоохранительных органах подтвердил RT, что нападавшим был основатель рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин.

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