Жена Щельцина сообщила, что во время нападения он получил три ножевых ранения

Глава АНО «Цифровые технологии» Арсений Щельцин во время нападения получил три ножевых ранения.

Как рассказала RT его жена, Арсению «повезло» — он шёл позади своего друга Ивана, которому нанесли девять ударов.

«На том месте лужи крови размером с мой рост. Арсений сразу стал вызывать скорую и полицию, двое нападавших убежали. Мы потом искали, пытались выяснить, что с Иваном, и узнали, что он умер в скорой. Там выжить шансов не было», — заявила она.

Со слов Щельцина, мужчина, набросившийся на него с ножом, был в неадекватном состоянии, кричал: «Убью, убью!»

Источник в правоохранительных органах подтвердил RT, что нападавшим был основатель рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин.