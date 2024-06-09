В Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые технологии» Щельцина
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Как сообщают СМИ, его знакомый Иван Поздняков умер в машине скорой помощи от ножевых ранений.
Конфликт произошёл вечером 7 июня на Сиреневом бульваре. По предварительным данным, Щельцин и его друг сделали замечание пьяной паре, которая громко кричала.
СК подтвердил задержание нападавшего. Им, по информации СМИ, может быть 47-летний музыкант и композитор, основатель рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин.
Ранее движение «Зов народа» сообщило о гибели своего зампреда Антона Еговцева.