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В Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые технологии» Щельцина

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В Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые технологии» Арсения Щельцина. Его доставили в больницу.
В Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые технологии» Щельцина
  • © СК РФ

Как сообщают СМИ, его знакомый Иван Поздняков умер в машине скорой помощи от ножевых ранений.

Конфликт произошёл вечером 7 июня на Сиреневом бульваре. По предварительным данным, Щельцин и его друг сделали замечание пьяной паре, которая громко кричала.

СК подтвердил задержание нападавшего. Им, по информации СМИ, может быть 47-летний музыкант и композитор, основатель рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин.

Ранее движение «Зов народа» сообщило о гибели своего зампреда Антона Еговцева.

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