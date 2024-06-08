Рособрнадзор: на прифронтовых территориях зафиксировано четыре случая срыва ЕГЭ

Рособрнадзор зафиксировал четыре случая срыва ЕГЭ в ЛНР и Брянской области в результате воздушной тревоги, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев на ПМЭФ-2024.

Об этом пишет ТАСС.

Он рассказал, что тяжелее всего в настоящее время сдавать экзамен в Донбассе, Новороссии, на прифронтовых территориях — в Белгородской, Курской, Брянской областях, Севастополе, Крыму, так как они находятся под постоянными обстрелами.

Так, в Луганской Народной Республике и Брянской области уже было четыре случая, когда по причине воздушной тревоги ребятам приходилось прерывать экзамен, но всё обошлось, и «экзамен идёт своим чередом».

Ранее Музаев заявил, что Рособрнадзор не получал жалоб на досмотры перед ЕГЭ, подтверждённых нарушений при допуске к экзаменам нет.