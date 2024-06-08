Кадыров поблагодарил Путина за наставления сыну перед свадьбой
- РИА Новости
«Наш президент поздравил Али с предстоящим бракосочетанием... Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления... Встреча с нашим президентом очень сильно воодушевила и зарядила Али на многие годы вперёд», — написал он в Telegram.
Кадыров поблагодарил президента за внимание к чеченской молодёжи и личный вклад в становление и развитие региона.
В мае Путин пообещал, что постарается приехать в Чечню.