Кадыров поблагодарил Путина за наставления сыну перед свадьбой

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за наставления, которые глава государства дал его сыну Али накануне свадьбы.

«Наш президент поздравил Али с предстоящим бракосочетанием... Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления... Встреча с нашим президентом очень сильно воодушевила и зарядила Али на многие годы вперёд», — написал он в Telegram.

Кадыров поблагодарил президента за внимание к чеченской молодёжи и личный вклад в становление и развитие региона.

В мае Путин пообещал, что постарается приехать в Чечню.