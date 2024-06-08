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Кадыров поблагодарил Путина за наставления сыну перед свадьбой

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за наставления, которые глава государства дал его сыну Али накануне свадьбы.
Кадыров поблагодарил Путина за наставления сыну перед свадьбой
  • РИА Новости

«Наш президент поздравил Али с предстоящим бракосочетанием... Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления... Встреча с нашим президентом очень сильно воодушевила и зарядила Али на многие годы вперёд», — написал он в Telegram.

Кадыров поблагодарил президента за внимание к чеченской молодёжи и личный вклад в становление и развитие региона. 

В мае Путин пообещал, что постарается приехать в Чечню.

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