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Путин пообещал, что постарается приехать в Чечню

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Президент России Владимир Путин пообещал, что постарается приехать в Чечню. Об этом он сказал во время общения с семьёй из Чечни, которая пригласила его посетить регион. Диалог состоялся в ходе мероприятия, посвящённого награждению многодетных семей орденом «Родительская слава».
Путин пообещал, что постарается приехать в Чечню
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«Спасибо большое за приглашение, постараюсь обязательно реализовать», — сказал он.

Вместе с этим Путин добавил, что и главе Чечни Рамзану Кадырову обещал посетить регион, так как давно там не был.

«Я обещал приехать и сделаю всё возможное, чтобы эта поездка состоялась», — добавил президент.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что пригласил короля Бахрейна Хамада Бин Ису Аль Халифу посетить республику.

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