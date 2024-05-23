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Кадыров пригласил короля Бахрейна в Чечню

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что пригласил короля Бахрейна Хамада Бин Ису Аль Халифу посетить республику.
Кадыров пригласил короля Бахрейна в Чечню
  • РИА Новости

Об этом Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.

«Я с большим удовольствием пригласил короля и наследного принца посетить Чеченскую Республику, если им позволит рабочий график», — написал он. 

Кадыров поблагодарил короля за визит в Россию и  отметил, что монарх также предложил ему приехать в Бахрейн. 

Встреча главы Чечни с королём Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой прошла в Москве.

В четверг, 23 мая, президент России Владимир Путин проведёт переговоры с королём Бахрейна. 

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