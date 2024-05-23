Кадыров пригласил короля Бахрейна в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что пригласил короля Бахрейна Хамада Бин Ису Аль Халифу посетить республику.

Об этом Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.

«Я с большим удовольствием пригласил короля и наследного принца посетить Чеченскую Республику, если им позволит рабочий график», — написал он.

Кадыров поблагодарил короля за визит в Россию и отметил, что монарх также предложил ему приехать в Бахрейн.

Встреча главы Чечни с королём Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой прошла в Москве.

В четверг, 23 мая, президент России Владимир Путин проведёт переговоры с королём Бахрейна.