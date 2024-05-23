Кадыров пригласил короля Бахрейна в Чечню
- РИА Новости
Об этом Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.
«Я с большим удовольствием пригласил короля и наследного принца посетить Чеченскую Республику, если им позволит рабочий график», — написал он.
Кадыров поблагодарил короля за визит в Россию и отметил, что монарх также предложил ему приехать в Бахрейн.
Встреча главы Чечни с королём Хамадом Бин Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером Бин Хамад Бин Исой Аль Халифой прошла в Москве.
В четверг, 23 мая, президент России Владимир Путин проведёт переговоры с королём Бахрейна.