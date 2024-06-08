В СК заявили о завершении расследования убийства певца Игоря Талькова

Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование убийства певца Игоря Талькова.

Об этом говорится в Telegram СК России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершённых общеопасным способом (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР)», — отмечается в заявлении.

В рамках расследования следователями было выяснено, что в октябре 1991 года в результате конфликта за кулисами дворца спорта «Юбилейный» обвиняемого с представителем одного из артистов Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову.

В 1992 году Шляфмана, находящегося в Израиле, заочно привлекли в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности, но в 2021 году следователи на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.

«Проведён значительный объем следственных действий: по всей России допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия», — говорится в заявлении, при этом отмечается, что также были проведены генетические исследования.

По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

В 1992 году Шляфман выехал на Украину, по месту своего рождения получил соответствующие документы и перебрался в Израиль, где проживает и сейчас.

СК возобновил расследование убийства Талькова в 2018 году.

6 октября 2021 года исполнилось 30 лет со дня гибели певца.

Тальков был убит во время концерта в Санкт-Петербурге.