Более 1000 человек стали участниками циркового шествия на выставке «Россия»

На выставке «Россия» состоялось шествие артистов цирка, объединившее представителей разных жанров: акробатики, атлетики, гимнастики, жонглирования, иллюзии, клоунады, эквилибра и многих других. Цирковое шествие было организовано специально для юных посетителей в рамках Дней детства.

«Российский цирк — один из лучших в мире, и нам есть, чем гордиться. В нашем сегодняшнем цирковом шествии принимают участие более 1000 человек. Это и взрослые мастера своего дела, и юные таланты. Они представили посетителям все цирковые жанры», — сказала заместитель гендиректора выставки Анастасия Звягина.

Участники мероприятия, среди которых были артисты цирка Запашных, цирковых вузов и Росгосцирка, прошли торжественным шествием под сопровождение музыкального оркестра маршрутом от Северной петли ВДНХ до Главной уличной сцены, демонстрируя гостям Выставки различные трюки.

Звягина напомнила, что цирковое шествие на выставке проходит второй раз, в первый раз оно произвело фурор, особенно среди маленьких гостей.

Завершилось шествие масштабным шоу артистов Большого Московского цирка на Главной уличной сцене.

«Для нас огромная честь выйти на сцену выставки «Россия». Вы увидите артистов Большого Московского цирка, также на сцене покажут фрагменты сразу нескольких наших шоу. Прошу Вас не стесняться в поддержке артистов, она им очень нужна», — сказал народный артист Эдгард Запашный.

В апреле на выставке также состоялось шествие «Искусство цирка», приуроченное к Международному дню цирка.