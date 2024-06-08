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Бизнесу могут разрешить отправлять запросы в госорганы только в электронном виде

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Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что с 2025 года бизнесу могут позволить отправлять запросы в государственные органы только в электронном виде.
Бизнесу могут разрешить отправлять запросы в госорганы только в электронном виде
  • Gettyimages.ru

По его словам, ведомство работает над этой инициативой. 

«Сейчас мы прорабатываем инициативу с определённой даты следующего года запретить обращение бизнеса в любом виде, кроме электронного», — пояснил Шадаев во время выступления на ПМЭФ, сообщает РИА Новости

Министр также добавил, что 20% входящих в Минцифры документов приходят в бумажном виде. Среди них — отчётность, переписка и прочее. 

Ранее Шадаев спрогнозировал широкое применение беспилотных автомобилей в России через 5—7 лет.

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