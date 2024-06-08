МВД заявило о планах наградить нашедших детей в Свердловской области волонтёров

Руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил RT, что волонтёров, которые нашли пропавших в лесу региона детей, наградят.

По его словам, во время поисковых работ отличились четыре активиста из Екатеринбурга. Они патрулировали территорию на квадроциклах, каждые 200 м останавливались и громко кричали.

«В 06:15 примерно в 10 км от дачного участка по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было», — рассказал он.

Горелых добавил, что собаки ребят, которые отгоняли от них волков, временно будут у полицейских.

Детей нашли спустя почти трое суток. Они потерялись, когда возвращались с рыбалки вместе с дедушкой.