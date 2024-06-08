К спасённым в лесу Свердловской области детям подходили волки

К двоим детям, которые потерялись в лесу Свердловской области, подходили волки.

Об этом RT рассказали десятилетняя Виктория Крепп и её 12-летний брат Григорий. По словам детей, вышедших к ним волков отогнали собаки, которые были с ребятами.

Также дети рассказали, что они ели перепелиные яйца, которые находили, и заячий клевер, а также построили шалаш.

«Гриша голос посадил, потому что всю ночь кричали: «Помогите! Спасите!» — говорит Вика.

Детей поместили в палату интенсивной терапии в состоянии средней тяжести. К ним приехала мама.

«Конечно, чувствую облегчение. Сын говорит, что знал, что не надо паниковать. Я теперь в них уверена и спокойна», — сообщила RT женщина.

Детей нашли спустя почти трое суток. Они потерялись, когда возвращались с рыбалки вместе с дедушкой.