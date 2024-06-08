Комплексная система для защиты объектов от атаки беспилотников создана в России
Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума рассказал директор по развитию компании — разработчика 3mx Сергей Шандобыло.
«Система включает в себя станции обнаружения, подавления, радар, камеру и программное обеспечение для визуализации и регистрации угроз», — рассказал он.
Отмечается, что опытный образец на данный момент тестируется на одной из нефтебаз.
В феврале сообщалось, что в России началось серийное производство летающих мишеней «Адъютант».