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Комплексная система для защиты объектов от атаки беспилотников создана в России

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Комплексная система для защиты объектов от атаки беспилотников «Тамерлан», объединяющая средства обнаружения и подавления дронов, создана в России.

Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума рассказал директор по развитию компании — разработчика 3mx Сергей Шандобыло.

«Система включает в себя станции обнаружения, подавления, радар, камеру и программное обеспечение для визуализации и регистрации угроз», — рассказал он.

Отмечается, что опытный образец на данный момент тестируется на одной из нефтебаз.

В феврале сообщалось, что в России началось серийное производство летающих мишеней «Адъютант».

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