Жена убитого зампреда «Зова народа» познакомилась с подозреваемым ещё в детстве
Руководитель движения Сергей Зайцев добавил, что после выписки Екатерина и Дмитрий разошлись, но последний с тех пор испытывал к ней чувства.
«Потом в магазин он к ней пришёл, вспомнил и начал после этого за ней постоянно следовать, навязываться, говорить, что «я тебя люблю, давай жить вместе, бросай Антона, я тебя на руках буду носить» и прочее», — сказал собеседник.
При этом, по словам женщины, когда в детстве они лежали в больнице, Матвеев не оказывал ей никаких знаков внимания: «Видимо, [позже] он вбил в голову: «Люблю не могу, и всё».
Зайцев также заявил RT, что убийца зампредседателя организации Антона Еговцева пытался отбить у того жену.