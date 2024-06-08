Жена убитого зампреда «Зова народа» познакомилась с подозреваемым ещё в детстве

Жена зампреда «Зова народа» Екатерина Еговцева в разговоре с RT рассказала, что познакомилась с подозреваемым в убийстве её мужа Дмитрием Матвеевым ещё в детстве: когда им было по 12 лет, они вместе лежали в больнице.

Руководитель движения Сергей Зайцев добавил, что после выписки Екатерина и Дмитрий разошлись, но последний с тех пор испытывал к ней чувства.

«Потом в магазин он к ней пришёл, вспомнил и начал после этого за ней постоянно следовать, навязываться, говорить, что «я тебя люблю, давай жить вместе, бросай Антона, я тебя на руках буду носить» и прочее», — сказал собеседник.

При этом, по словам женщины, когда в детстве они лежали в больнице, Матвеев не оказывал ей никаких знаков внимания: «Видимо, [позже] он вбил в голову: «Люблю не могу, и всё».

Зайцев также заявил RT, что убийца зампредседателя организации Антона Еговцева пытался отбить у того жену.