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Голубев: работа Новошахтинского НПЗ приостановлена после пожара из-за атаки БПЛА

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Работа Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области приостановлена после пожара из-за атаки БПЛА.

Об этом сообщил на полях ПМЭФ-2024 губернатор региона Василий Голубев.

«Сейчас работа завода приостановлена», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что над Белгородской областью около 20:00 мск сбили ещё один украинский беспилотник.

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