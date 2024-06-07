В Роспатенте заявили о росте числа заявок на регистрацию новых брендов

Глава Роспатента Юрий Зубов заявил о росте количества заявок на регистрацию новых брендов.

«В Роспатент ежегодно подаётся более 100 тыс. заявок на регистрацию новых брендов. Каждый год их число увеличивается на 15—20%. Но в 2023 году был настоящий всплеск: цифра выросла на 37—38%. В итоге было подано рекордное количество заявок — 143 тыс. А от российских заявителей — около 123 тыс. заявок», — сказал он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, этот рекорд, вероятнее всего, будет превзойдён.

Как отметил Зубов, за январь — апрель 2024 года подано 44 тыс. заявок, что на 30% больше, чем за тот же период годом ранее.

«После ухода иностранных компаний освобождаются ниши, которые активно занимает российский бизнес. Предприниматели видят, где можно приложить свои усилия, создают новые продукты и услуги», — сказал он.

Зубов добавил, что бизнесмены стараются оберегать свой бренд, продукцию и услуги, защищая их товарными знаками.

Ранее глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о последствиях санкций для промышленности столицы.