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В Подмосковье построят новый транспортно-логистический хаб в 2025 году

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В подмосковном Селятине построят новый транспортно-логистический хаб в 2025 году. Трёхстороннее соглашение на ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев.

Об этом сообщает 360.ru.

Как заявил Воробьёв, это первый совместный проект, реализуемый сразу тремя сторонами — Россией, Китаем и Казахстаном.

По словам губернатора, Китай и Казахстан — давние стратегические партнёры Подмосковья.

«Объём инвестиций в проект — 6 млрд рублей. Завершить работы планируем уже в следующем году», — добавил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв и глава Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

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